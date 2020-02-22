2020-02-22T11:21:30+03:00
Происшествия

Полиция поймала школьника, который с приятелями ограбил пенсионерку

У 82-летней женщины на улице отобрали сумку, где лежали деньги и документы
Петр КИБЕР
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Полицейские задержали школьника, подозреваемого в ограблении пенсионерки.Полицейские задержали школьника, подозреваемого в ограблении пенсионерки.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Оперативники уголовного розыска петербургского Главка раскрыли ограбление пожилой женщины, которое произошло ранним утром 19 февраля. На проспекте Кузнецова у дома 23 трое неизвестных избили 82-летнюю пенсионерку и отобрали у нее сумку.

- По словам потерпевшей, в сумке лежали документы, мобильный телефон и 7 500 рублей, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Пожилая женщина пояснила, что несмотря на возраст, она работает на судостроительном заводе и как раз вышла из дома, как в 6:45 на нее напали неизвестные.

Полицейским понадобилось два дня, чтобы раскрыть преступление. вечером 21 числа оперативники угрозыска вместе со стражами порядка Красносельского района задержали 16-летнего ученика одной из местных школ, которого подозревают в нападении на пенсионерку. Его подельников ищут.

Уголовное дело заведено по статье «Грабеж». Ответственность - до четырех лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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