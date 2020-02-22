2020-02-22T12:20:52+03:00
Происшествия

В Ленобласти 2-летний малыш выжил при падении с пятого этажа

Мать ребенка отвлеклась на минутку и не уследила за сыном
Петр КИБЕР
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В Ленобласти ребенок выпал в окно с пятого этажа.В Ленобласти ребенок выпал в окно с пятого этажа.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Полиция Кировского района Ленинградской области выясняет обстоятельства ЧП с падением маленького ребенка с пятого этажа жилого дома. Сигнал о произошедшем дали медики больницы Шлиссельбурга к которым привезли 2-летнего пациента.

- 21 февраля 12:11 в отделение полиции поступила телефонограмма о том, что в 11:25 от дома 38 по улице Новая в городе Кировск с травмой при падении с высоты, в тяжелом состоянии госпитализирован мальчик 2017 года рождения, который выпал из окна квартиры, - сообщает источник в правоохранительных органах.

Приехавшим на адрес полицейским мать ребенка пояснила, что она отвлеклась буквально на минутку, когда присела отдохнуть. В этот момент ребенок смог залезть на подоконник и открыть окно.

По предварительным данным, семья числится благополучной. Мать малыша находится в декретном отпуске, а отчим работает на судостроительном заводе.

По факту ЧП проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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