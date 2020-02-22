В Ленобласти 2-летний малыш выжил при падении с пятого этажа
Полиция Кировского района Ленинградской области выясняет обстоятельства ЧП с падением маленького ребенка с пятого этажа жилого дома. Сигнал о произошедшем дали медики больницы Шлиссельбурга к которым привезли 2-летнего пациента.
- 21 февраля 12:11 в отделение полиции поступила телефонограмма о том, что в 11:25 от дома 38 по улице Новая в городе Кировск с травмой при падении с высоты, в тяжелом состоянии госпитализирован мальчик 2017 года рождения, который выпал из окна квартиры, - сообщает источник в правоохранительных органах.
Приехавшим на адрес полицейским мать ребенка пояснила, что она отвлеклась буквально на минутку, когда присела отдохнуть. В этот момент ребенок смог залезть на подоконник и открыть окно.
По предварительным данным, семья числится благополучной. Мать малыша находится в декретном отпуске, а отчим работает на судостроительном заводе.
По факту ЧП проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU