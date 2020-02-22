2020-02-22T12:56:09+03:00
Происшествия

В Петербурге муж прострелил голову жене из пневматического ружья

В момент преступления мужчина был пьян
Петр КИБЕР
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Петербуржец в пьяной ссоре прострелил голову жене.Петербуржец в пьяной ссоре прострелил голову жене.Фото: Оксана БРОВАЧ
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Пьянка и семейный скандал плохо закончились для 35-летней жительницы Санкт-Петербурга. Ее вечером пятницы привезли в больницу с простреленной головой. В любимую супругу в пылу ссоры из пневматической винтовки выстрелил муж. Все произошло в одной из квартир дома 16 по Рижской улице.

- На месте происшествия был задержан и доставлен в отдел полиции для разбирательства неработающий гражданин 1982 года рождения, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Сейчас за жизнь женщины борются врачи 17-й горбольницы. Они диагностировали у женщины открытую черепно-мозговую травму и оскольчатый перелом височной кости. Состояние пострадавшей тяжелое.

Известно, что семья не самая благополучная. Раненная, также как и муж, нигде официально не работает.

Пока на мужчину составили административный протокол за нахождение в пьяном виде в общественных местах. Вопрос о возбуждении уголовного дела решается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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