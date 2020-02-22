21-летний петербуржец зажимал школьниц в подъезде дома на проспекте Ветеранов

22 Февр. 2020 2020-02-22T13:50:30+03:00

21-летнему парню грозит до 20 лет тюрьмы за приставания к школьницам. Фото: Артем КИЛЬКИН

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Петербугское управление Следкома завело уголовное дело в отношении 21-летнего мужчины, который приставал к двум школьницам в подъезде многоэтажки на проспекте Ветеранов. ЧП произошло днем в минувший четверг.

- 20 февраля в 15:53 в дежурную часть через 112 обратилась женщина с сообщением о том, что около двух часов дня в парадной дома11 по проспекту Ветеранов неизвестный мужчина совершил развратные действия в отношении ее несовершеннолетней дочери и ее подруги, - сообщает источник в правоохранительных органах.

Через некоторое время родители 11-летних девочек пришли в полицию и написали заявление на извращенца. А вечером 21 числа у дома 15 на проспекте Ветеранов был задержан и подозреваемый.

Мужчину привезли в полицию, где на него составили протокол за мелкое хулиганство. А позднее в отношении 21-летнего безработного СК завел дело за насильственные действия сексуального характера. Подозреваемому грозит от 12 до 20 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU