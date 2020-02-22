2020-02-22T21:00:57+03:00
Происшествия

Два человека погибли в лобовом ДТП на трассе «Россия» в Ленобласти

В аварии серьезно пострадали двое детей, ехавшие в одной из машин и пассажир другой
Петр КИБЕР
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В Ленобласти в лобовом ДТП погибли два человека. Еще трое, в том числе дети, пострадали. Фото: vk.com/dtp47rusВ Ленобласти в лобовом ДТП погибли два человека. Еще трое, в том числе дети, пострадали. Фото: vk.com/dtp47rus
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Страшная по своим последствиям авария произошла вечером субботы на трассе М-10 «Россия» в Тосненском районе Ленинградской области. Здесь лоб в лоб столкнулись две легковые иномарки. В одной ехала женщина с двумя детьми. Она погибла на месте, как и водитель встречной машины.

- По предварительной информации 22 февраля около 18:50 водитель (женщина), управляя автомобилем «Шкода Октавия», выехала на полосу встречного движения и совершила столкновение со встречным «Ниссан Альмера» под управлением мужчины, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

В результате страшного удара передние части машин смяло. Оба водителя скончались до приезда скорой. Помощь медиков понадобилась пассажиру «Ниссана». Мужчину госпитализировали с травмами средней степени тяжести.

Но первыми в больницу увезли двух детей, ехавших в «Шкоде». Девочка (возраст уточняется) получила тяжелые травмы, а мальчик - средней степени. Оба были в детских креслах.

Сейчас на месте аварии работают экстренные службы. По факту ДТП проводится проверка, личности пострадавших устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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