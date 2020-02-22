Губернатор Петербурга потребовал сдать три садика-долгостроя к 1 сентября

22 Февр. 2020 2020-02-22T21:16:48+03:00

Губернатор поручил сдать три садика-дологостроя в Приморском районе в нынешнем году. Фото: Телеграм-канал "Пул 78"

В субботу Александр Беглов был с объездом в Приморском районе

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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов продолжил традицию субботних поездок по районам и на этот раз посетил Приморский. Здесь его возмутили детские сады-долгострои, которые все никак не могут сдать в эксплуатацию.

- Губернатор посетил строительную площадку детского сада, расположенного в ЖК «Золотая гавань». Он рассчитан на 190 мест. Строительство началось в 2015 году, а завершиться должно было в 2017 году. Однако из-за нарушения сроков работ подрядчик был заменен. Сейчас готовности объекта составляет 71%, - сообщает пресс-служба Смольного.

Глава города напомнил строителям, что в блокаду железную дорогу в 33 километра построили за 17 дней, а тут, в мирное время обычный детсад шесть лет сдать не могут и потребовал открыть садик к 1 сентября.

Еще два проблемных дошкольных учреждения расположены на Суздальском шоссе. На 140 мест каждый. Один стоит долгостроем с 2015, а второй с 2017 года. По обоим дано поручение сдать объекты в этом году. В сентябре и декабре соответственно.

- Я переговорил со строителями и поставил задачу, - заверил Александр Беглов.

ИСТОЧНИК KP.RU