2020-02-22T21:30:31+03:00
Происшествия

Суд арестовал коммунальщика, за взятку списавшего долги по ЖКХ

Свои услуги главный инженер одного из госпредприятий оценил в 120 тысяч рублей
Петр КИБЕР
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Суд отправил в СИЗО главного инженера, за взятку списавшего долги по ЖКХ.Суд отправил в СИЗО главного инженера, за взятку списавшего долги по ЖКХ.Фото: Тимур ХАНОВ
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Выборгский районный суд Санкт-Петербурга отправил под арест на два месяца главного инженера Государственного унитарного производственного ремонтно-эксплуатационного предприятия «Прогресс», которого задержали при получении взятки.

- Как полагает следствие, задержанный получил взятку в за незаконные действия - списание долгов по коммунальным платежам без их фактического погашения, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Чиновник также должен был выселить арендатора, занимавшего площади в доме 25 по Удельному проспекту, но предпочел этого не делать. Вместо этого он решил «договориться».

21 февраля при передаче 120 тысяч рублей в своем рабочем кабинете главного инженера и задержали.

Сам мужчина в суде говорил, что готов во всем признаться и просил домашний арест, но судья решил иначе и отправил задержанного в СИЗО до 20 апреля. Мужчине грозит крупный штраф или даже до восьми лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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