Суд арестовал коммунальщика, за взятку списавшего долги по ЖКХ
Выборгский районный суд Санкт-Петербурга отправил под арест на два месяца главного инженера Государственного унитарного производственного ремонтно-эксплуатационного предприятия «Прогресс», которого задержали при получении взятки.
- Как полагает следствие, задержанный получил взятку в за незаконные действия - списание долгов по коммунальным платежам без их фактического погашения, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.
Чиновник также должен был выселить арендатора, занимавшего площади в доме 25 по Удельному проспекту, но предпочел этого не делать. Вместо этого он решил «договориться».
21 февраля при передаче 120 тысяч рублей в своем рабочем кабинете главного инженера и задержали.
Сам мужчина в суде говорил, что готов во всем признаться и просил домашний арест, но судья решил иначе и отправил задержанного в СИЗО до 20 апреля. Мужчине грозит крупный штраф или даже до восьми лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU