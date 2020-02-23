Петербуржец нашел сумку с автоматом и патронами, выброшенную в лесу

23 Февр. 2020 2020-02-23T11:03:06+03:00

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Сотрудники полиции Петербурга выясняют, кому принадлежит сумка с автоматом и боевыми патронами, выброшенная в лесу, рядом с жилым поселением. Утром в субботу, 22 февраля, 47-летний мужчина прогуливался в поселке Репино, Курортного района города, и на пересечении Луговой улицы и Зеленогорского шоссе, между деревьями, сделал опасную находку, о которой незамедлительно сообщил в полицию.

- Прибывшими сотрудниками полиции установлено, что по данному адресу в лесном массиве, в канаве, обнаружена сумка, в которой находились предмет, похожий на автомат, калибра 7,62 мм, с одним магазином, который снаряжен 25 патронами калибра, - сообщили в главном управлении МВД Петербурга.

Сумку с оружием забрали и отправили на исследование криминалистам, которые подтвердили, что представленное оружие и боеприпасы относятся к категории нарезного огнестрельного оружия и пригодны к стрельбе.

По факту находки было возбуждено уголовное дело о незаконном хранении оружия. На данный момент правоохранители выясняют, кому принадлежит выброшенный автомат, а также по каким причинам владелец решил избавиться от него.

ИСТОЧНИК KP.RU