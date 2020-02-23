2020-02-23T11:45:31+03:00
Происшествия

Louis Vuitton и Gucci на миллион украли у деревенской модницы в Ленобласти

Неизвестный проник в частный дом, где забрал золото и брендовые вещи
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
У жительницы Ленобласти украли украшений и брендовых вещей на миллион рублейУ жительницы Ленобласти украли украшений и брендовых вещей на миллион рублейФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
Изменить размер текста:

В одночасье молодая модница из деревни в Ленинградской области лишилась золотых украшений и вещей элитных брендов. Ночью в субботу, 22 февраля, 23-летняя жительница деревни Старая Пустошь, что во Всеволожском районе, вернулась в свой частный дом и заметила, что в ее отсутствие кто-то «похозяйничал», прихватив с собой ее богатство. Расстроенная девушка сразу же обратилась в полицию.

- По словам заявительницы, кто-то проник в дом в ее отсутствие. Это произошло с 10 утра 21 февраля по 1:28 ночи 22 февраля, - сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

В итоге у девушки пропало несколько сумок, кроссовки Louis Vuitton, очки Gucci, кошелек Armani, несколько сумок, два золотых кольца с камнями, золотой крестик, цепочка, монеты с с изображением «Георгия Победоносца» номиналом 50 рублей, а также 480 тысяч рублей наличными деньгами. Общая сумма ущерба более 1,1 миллиона рублей.

Правоохранители осмотрели дом и возбудили уголовное дело по факту кражи. На данный момент вор брендовых вещей находится в розыске.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Петербуржца избили возле ночного клуба за приставания к чужой девушке
Петербургским ветеранам вручили медали в честь 23 февраля
Каршеринг CarSmile прекращает работу в Петербурге
Рыжую кошку спасли из дымохода древнефинского дома в Выборге
Парня, вышедшего на КАД после ДТП, сбила легковушка
Беспорядочной стрельбой закончилась семейная ссора в петербургской квартире
BMW разбился всмятку о стоящий автобус в Петергофе
Louis Vuitton и Gucci на миллион украли у деревенской модницы в Ленобласти
Петербуржец нашел сумку с автоматом и патронами, выброшенную в лесу
Воскресенье в Петербурге выдастся дождливым и ветреным
«Зенит» сыграл вничью с минским «Динамо» и улетел в Петербург
Суд арестовал коммунальщика, за взятку списавшего долги по ЖКХ
Губернатор Петербурга потребовал сдать три садика-долгостроя к 1 сентября
Два человека погибли в лобовом ДТП на трассе «Россия» в Ленобласти
Под Выборгом утонули трое рыбаков
Суд с третьей попытки арестовал мужчину, просившего закопать труп матери в бочке
Из-за угрозы наводнения в Петербурге закрыли дамбу
МЧС предупреждает о штормовом ветре с дождем в Петербурге и Ленобласти 23 февраля
В Петербурге 4-месячный малыш отравился, съев средство от тараканов