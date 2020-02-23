Louis Vuitton и Gucci на миллион украли у деревенской модницы в Ленобласти

23 Февр. 2020 2020-02-23T11:45:31+03:00

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В одночасье молодая модница из деревни в Ленинградской области лишилась золотых украшений и вещей элитных брендов. Ночью в субботу, 22 февраля, 23-летняя жительница деревни Старая Пустошь, что во Всеволожском районе, вернулась в свой частный дом и заметила, что в ее отсутствие кто-то «похозяйничал», прихватив с собой ее богатство. Расстроенная девушка сразу же обратилась в полицию.

- По словам заявительницы, кто-то проник в дом в ее отсутствие. Это произошло с 10 утра 21 февраля по 1:28 ночи 22 февраля, - сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

В итоге у девушки пропало несколько сумок, кроссовки Louis Vuitton, очки Gucci, кошелек Armani, несколько сумок, два золотых кольца с камнями, золотой крестик, цепочка, монеты с с изображением «Георгия Победоносца» номиналом 50 рублей, а также 480 тысяч рублей наличными деньгами. Общая сумма ущерба более 1,1 миллиона рублей.

Правоохранители осмотрели дом и возбудили уголовное дело по факту кражи. На данный момент вор брендовых вещей находится в розыске.

ИСТОЧНИК KP.RU