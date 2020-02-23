Каршеринг CarSmile прекращает работу в Петербурге

23 Февр. 2020 2020-02-23T14:01:32+03:00

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В Петербурге прекращает работу сервис каршеринга CarSmile. Компания сообщила о том, что собирается реорганизовывать свой бизнес. Информация об этом появилась на официальной странице предприятия в соцсети «ВКонтакте» 21 февраля 2020 года.

- Компания CarSmile сообщает о реорганизации сервиса каршеринга. С 1 марта 2020 года в Санкт-Петербурге и Туле предоставление наших услуг будет приостановлено. В связи с этим, мы считаем необходимым заранее сообщить об изменениях в работе, - говорится в сообщении.

Из-за ухода с рынка, сервис просит своих клиентов до 29 февраля воспользоваться оставшимися баллами на поездки. Также этими бонусами можно поделиться с друзьями, зарегистрированными в каршеринге.

Кроме того, петербуржцам предлагается приобрести на выгодных условиях автомобили Renault Kaptur, которые использовал сервис.

Вернется ли компания обратно на рынок арендованных авто в Петербург, пока не известно.

ИСТОЧНИК KP.RU