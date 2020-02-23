2020-02-23T14:26:18+03:00
Общество

Петербургским ветеранам вручили медали в честь 23 февраля

В День защитника Отечества к Монументу героическим защитникам Ленинграда торжественно возложили цветы и венки
Лилия КОЗЛОВА
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12 ветеранам из Петербурга вручены юбилейные медали на церемонии в честь Дня защитника Отечества12 ветеранам из Петербурга вручены юбилейные медали на церемонии в честь Дня защитника ОтечестваФото: Александр ГЛУЗ
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В Петербурге проходит празднование Дня защитника Отечества. В честь этого, 23 февраля, в городе прошла торжественно-траурная церемония возложения цветов и венков к Монументу героическим защитникам Ленинграда на площади Победы. Память воинов и жителей города, отстоявших Ленинград от фашистских захватчиков, участники церемонии почтили минутой молчания.

- Также градоначальник Александр Беглов и торжественная делегация возложили цветы к скульптурной композиции «Победители» мемориала и «Блокада». В памятном зале губернатор ознакомился с экспозицией графики архитектора-художника Якова Рубанчика «Они не пройдут!», - рассказали в Смольном.

Кроме того, глава города вручил 12 юбилейных медалей «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» ветеранам и жителям блокадного Ленинграда, после чего состоялось праздничное чаепитие.

Напомним, первые награды в честь 75-летия Победы вручил Владимир Путин вручил в Петербурге 18 января, в день 77-й годовщины прорыва блокады. Всего в этом году юбилейные медали получат 104 тысячи петербургских ветеранов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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