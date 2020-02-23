2020-02-23T15:05:13+03:00
Происшествия

Петербуржца избили возле ночного клуба за приставания к чужой девушке

Получив жесткий отказ, несостоявшийся герой-любовник полез в драку
Лилия КОЗЛОВА
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Петербуржца избили возле ночного клуба за приставания к чужой девушкеПетербуржца избили возле ночного клуба за приставания к чужой девушкеФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Госпитализацией в больницу закончилась попытка петербуржца познакомиться с девушкой. Рано утром в субботу, 22 февраля, возле ночного клуба, расположенного в доме 57 по Дальневосточному проспекту, завязалась драка между 40-летним мужчиной, который приставал к незнакомке, и ее спутниками. В итоге несостоявшийся герой-любовник получил серьезную травму головы.

- Мужчина был госпитализирован в Александровскую больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга тяжелой степени с формированием эпидуральной гематомы, субарахноидальным кровоизлиянием, линейным переломом затылочной кости слева. Состояние его оценивается как тяжелое, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Полиция, прибывшая на место, просмотрела записи с камер видеонаблюдения в клубе и на улице. Выяснилось, что пострадавший приставал к неизвестной девушке, из-за чего ее 32-летний спутник брызнул ему в лицо из газового баллончика. После этого мужчина на выходе из клуба ударил девушку и молодого мужчину по имени «Константин». Тот ударил пострадавшего в ответ, от чего он упал и ударился головой об асфальт.

В ходе разборки, правоохранители задержали 32-летнего мужчину. Также разыскивается некий «Константин». Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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