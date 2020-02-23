2020-02-23T16:07:40+03:00
Общество

Петербуржцы вышли на покос травы в конце февраля

В День защитника Отечества горожане заметили мужчин с косами [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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В феврале петербуржцы вышли на покос травыВ феврале петербуржцы вышли на покос травыФото: принтскрин видео.
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Зима в Петербурге подходит к концу, а настоящего снегопада и трескучих морозов так и не было. Зато природа буйствует во всех красках. Утром в воскресенье, 23 февраля, петербуржцы заметили хозяйственных мужчин, которые вместо отдыха в праздник вышли на зимний покос травы. Видео несезонного процесса горожане поделились в социальной сети.

- Вот какая зима нынче. Приходится траву косить, - подписал видео очевидец.

На кадрах двое мужчин с электрическими косилками состригают сухую траву вдоль Ропшинского шоссе в Петергофе. Конечно, они ровняют не свежий газон, а убирают прошлогодний сухостой, покрывший поля.

Пользователи социальных сетей одобрительно оценили такой ранний покос, отметив, что сухая трава очень пожароопасна, поэтому ее необходимо вовремя убрать, пока не случилось беды.

В конце февраля петербуржцы вышли на покос травы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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