Петербуржцы вышли на покос травы в конце февраля

23 Февр. 2020 2020-02-23T16:07:40+03:00

В День защитника Отечества горожане заметили мужчин с косами [видео]

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Зима в Петербурге подходит к концу, а настоящего снегопада и трескучих морозов так и не было. Зато природа буйствует во всех красках. Утром в воскресенье, 23 февраля, петербуржцы заметили хозяйственных мужчин, которые вместо отдыха в праздник вышли на зимний покос травы. Видео несезонного процесса горожане поделились в социальной сети.

- Вот какая зима нынче. Приходится траву косить, - подписал видео очевидец.

На кадрах двое мужчин с электрическими косилками состригают сухую траву вдоль Ропшинского шоссе в Петергофе. Конечно, они ровняют не свежий газон, а убирают прошлогодний сухостой, покрывший поля.

Пользователи социальных сетей одобрительно оценили такой ранний покос, отметив, что сухая трава очень пожароопасна, поэтому ее необходимо вовремя убрать, пока не случилось беды.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/762525" frameborder="0"></iframe> В конце февраля петербуржцы вышли на покос травы.

ИСТОЧНИК KP.RU