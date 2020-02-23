2020-02-23T16:51:21+03:00
Происшествия

Иномарка не пропустила автобус на «Нарве» и толкнула его под цементовоз

В результате массового ДТП пострадали два человека
Лилия КОЗЛОВА
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На «Нарве» иномарка не пропустила маршрутку на главной и толкнула ее под цементовозНа «Нарве» иномарка не пропустила маршрутку на главной и толкнула ее под цементовозФото: СОЦСЕТИ
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Массовая авария с участием трех машин произошла на трассе «Нарва» в Ленинградской области. В 8:55 часов воскресенья, 23 февраля, на 55-м километре автодороги, в районе поселка Черемыкино, 31-летняя женщина на «Пежо» не уступила дорогу маршрутному автобусу, из-за чего последовали один за другим столкновения.

- Женщина на «Пежо» не пропустила двигавшийся по главной дороге маршрутный автобус ПАЗ маршрут N 851. От удара маршрутку вынесло на полосу встречного движения, где она по касательной столкнулась с «Камазом», везущим цемент, - сообщили в управлении ГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

В результате массового столкновения никто серьезно не пострадал. Из «Пежо» госпитализировали 50-летнюю пассажирку. Также медицинская помощь потребовалась водителю автобуса. Их состояние оценивается как средней степени тяжести.

На месте ДТП работают сотрудники дорожной инспекции, проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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