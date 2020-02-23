Неизвестный забрался на мачту крейсера «Аврора»
Жители Петербурга днем в воскресенье, 23 февраля, заметили человека, который залез на самую верхушку мачты крейсера «Аврора». Видео с неизвестным горожане опубликовали в социальной сети и стали обсуждать, зачем же он это сделал. Большинство пользователей сети предположили, что мужчина просто решил занять лучшее место, чтобы насладиться праздничным салютом в честь Дня защитника Отечества.
- Ответственно к делу подошел, все заранее подготовил, - оценили старания незнакомца петербуржцы.
Другие наоборот усомнились в предполагаемой идее человека на мачте. Во-первых, долго без похода в уборную мужчина там не просидит, подумали пользователи сети. Во-вторых, из-за сильного ветра он быстро замерзнет и будет уже не до фейерверка.
- Он залез заранее и не увидит салюта, его снимут с мачты, отведут в полицию и выпишут штраф, - посетовал один из горожан.
Зачем в действительности человек залез на мачту корабля, не известно. Однако посторонний не смог бы пробраться на борт крейсера, так как это охраняемый объект.
Человек забрался на верхушку мачты крейсера "Аврора" .
ИСТОЧНИК KP.RU