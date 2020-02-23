Неизвестный забрался на мачту крейсера «Аврора»

23 Февр. 2020 2020-02-23T18:15:06+03:00

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Жители Петербурга днем в воскресенье, 23 февраля, заметили человека, который залез на самую верхушку мачты крейсера «Аврора». Видео с неизвестным горожане опубликовали в социальной сети и стали обсуждать, зачем же он это сделал. Большинство пользователей сети предположили, что мужчина просто решил занять лучшее место, чтобы насладиться праздничным салютом в честь Дня защитника Отечества.

- Ответственно к делу подошел, все заранее подготовил, - оценили старания незнакомца петербуржцы.

Другие наоборот усомнились в предполагаемой идее человека на мачте. Во-первых, долго без похода в уборную мужчина там не просидит, подумали пользователи сети. Во-вторых, из-за сильного ветра он быстро замерзнет и будет уже не до фейерверка.

- Он залез заранее и не увидит салюта, его снимут с мачты, отведут в полицию и выпишут штраф, - посетовал один из горожан.

Зачем в действительности человек залез на мачту корабля, не известно. Однако посторонний не смог бы пробраться на борт крейсера, так как это охраняемый объект.

Человек забрался на верхушку мачты крейсера "Аврора" .

ИСТОЧНИК KP.RU