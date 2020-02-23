Библиотекаря петербургского вуза ограбили на 200 тысяч рублей

23 Февр. 2020 2020-02-23T19:41:27+03:00

Изменить размер текста: A A

Жительница Петербурга, работающая библиотекарем в Балтийском государственном техническом университете, стала жертвой хитрых воров. В субботу, 22 февраля, женщина заметила, что у нее пропали 200 тысяч рублей. Вместо денег она нашла разноцветные бумажки и сразу поняла, что оказалась обманута.

- В полицию Невского района обратилась 43-летний библиотекарь, жительница дома 66 по Народной улице. Она рассказала, что 18 февраля около пяти часов вечера к ней пришли двое молодых людей и представились ремонтниками. Они зашли к ней в квартиру минут на 20, под предлогом ремонта стояка, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Только спустя несколько дней женщина заметила, что вместо настоящих денег у нее дома лежат банкноты банка приколов. Увидев это она позвонила в полицию и описала «ремонтников». По ее словам это были двое парней лет 20, оба славянской внешности, ростом 170-175 сантиметров. У одного были светлые волосы, у второго темные.

Полиция проводит проверку и принимает меры к поиску «ремонтников».

ИСТОЧНИК KP.RU