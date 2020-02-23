Петербургских пенсионерок ограбили телефонные мошенники

23 Февр. 2020 2020-02-23T20:24:27+03:00

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Две жительницы Петербурга стали жертвами телефонных мошенников. Пенсионерки, одна из Приморского, другая Петроградского районов, поверили на слово людям, которые позвонили им по телефону и представились работниками банков. В итоге старушки в одночасье лишились крупных сумм денег.

- 87-летняя старушка обратилась в полицию и рассказала, что 21 февраля ей на мобильный телефон позвонил некий мужчина с московского номера, представился сотрудником «Главного банка» и сообщил, что проводится проверка всех банков РФ якобы из-за мошеннических действий, - сообщил “КП-Петербург” источник в правоохранительных органах.

Далее он заявил, что необходимо обналичить денежные средства и перевести их на резервный счет «Главного банка». Действуя по инструкции неизвестных, заявительница через банкомат перевела 350 тысяч рублей на названную ей карту. После этого своих накоплений она не видела.

Подобным образом обманули мошенники 70-летнюю женщину. 19 февраля ей на домашний телефон позвонила женщина, представившаяся сотрудником Пенсионного

фонда, которая предложила ей выплату компенсации по факту смерти ее супруга

на ее банковскую карту. Заявительница передала всю информацию по своей

банковской карте. После этого она обнаружила списание денежных средств со своей карты в размере 245 тысяч рублей.

По обоим случаям проводится проверка и решается вопрос о возбуждении уголовных дел.

ИСТОЧНИК KP.RU