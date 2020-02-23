Заплутавшую черепаху спасли в Красносельском районе Петербурга
Необычного городского жителя заметили в воскресенье, 23 февраля, петербуржцы. Утром прохожие в Красносельском районе увидели, как в одном из прудов по затопленным веткам деревьев ползет никто иная, как черепаха. Животное, совсем не свойственное для наших широт, карабкалось по стволам на встречу солнышку. О находке петербуржцы рассказали в социальных сетях.
- Сегодня в Горелово спасли Тортиллу. Утром светило солнышко, и черепашка выползла на ветки одного из прудов погреться, - рассказали очевидцы в соцсетях.
Тортилла выползла из местного пруда на солнышкоФото: СОЦСЕТИ
Заметившие черепаху горожане очень удивились и решили отловить животное. После этого ее посадили в теплую машину и отвезли в ветеринарную клинику, чтобы проверить состояние.
- Они, говорят, уже прижились и даже влияют на нашу экологию, - отметила одна из пользовательниц соцсетей.
Дальнейшая судьба черепахи не известна. Остается надеяться, что ей нашли подходящий дом.
ИСТОЧНИК KP.RU