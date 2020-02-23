Заплутавшую черепаху спасли в Красносельском районе Петербурга

23 Февр. 2020 2020-02-23T20:36:47+03:00

Тортилла выползла на ветки одного из прудов, чтобы погреться на солнышке [фото]

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Необычного городского жителя заметили в воскресенье, 23 февраля, петербуржцы. Утром прохожие в Красносельском районе увидели, как в одном из прудов по затопленным веткам деревьев ползет никто иная, как черепаха. Животное, совсем не свойственное для наших широт, карабкалось по стволам на встречу солнышку. О находке петербуржцы рассказали в социальных сетях.

- Сегодня в Горелово спасли Тортиллу. Утром светило солнышко, и черепашка выползла на ветки одного из прудов погреться, - рассказали очевидцы в соцсетях.

Тортилла выползла из местного пруда на солнышкоФото: СОЦСЕТИ

Заметившие черепаху горожане очень удивились и решили отловить животное. После этого ее посадили в теплую машину и отвезли в ветеринарную клинику, чтобы проверить состояние.

- Они, говорят, уже прижились и даже влияют на нашу экологию, - отметила одна из пользовательниц соцсетей.

Дальнейшая судьба черепахи не известна. Остается надеяться, что ей нашли подходящий дом.

ИСТОЧНИК KP.RU