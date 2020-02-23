На детской площадке в Девяткино нашли подростка без сознания
В Девяткино, что во Всеволожском районе Ленинградской области, нашли подростка без сознания. Мальчик лежал на детской площадке у дома 9 по Флоткой улице. Его обнаружили прохожие около 03:40 часов ночи в субботу, 22 февраля, и вызвали карету «скорой помощи».
- Неизвестный подросток был помещен в отделение реанимации Токсовской больницы в состоянии средней тяжести, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.
Врачи установили, что мальчик отравился неизвестных наркотическим веществом, которое проглотил.
Позже выяснилось, что 17-летний подросток уроженец Челябинской области, живет в Московской области, городе Одинцово. В Мурино находился в гостях у 37-летней тети.
Позже перепуганная женщина, которая работает кладовщиком, забрала мальчика из больницы в удовлетворительном состоянии.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
ИСТОЧНИК KP.RU