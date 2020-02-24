2020-02-24T10:32:43+03:00
Происшествия

В Ленобласти проснулись клещи

Их разбудила аномально теплая зима
Анна ПОСЛЯНОВА
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Даже зимой насекомое стоит сдать на анализ. Фото: vk.com/club5010122Даже зимой насекомое стоит сдать на анализ. Фото: vk.com/club5010122
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На дворе февраль. Но аномально теплый. Из разных районов Ленобласти сообщают о проснувшихся клещах.

– Сегодня пришел из леса домой и заметил его на руке, – поделился в сети вчера, 23 февраля, житель Кингисеппа Павел и приложил фотографию сидящего на нем «зубастого» красавца.

Если в Петербурге перепады температур ощущаются слабее, то жители Ленобласти уже готовы открыть грибной сезон.

– На улице плюс семь-восемь градусов, дождь. Наверно, есть смысл проверить лес на наличие хотя бы зимних опят, – отмечает в сети грибник Сергей.

Но у зимних грибников возникает резонное опасение: проснулись ли клещи?

– Клещи есть! – предупреждает жительница Ленобласти Татьяна. – Подруга с собаки недавно сняла.

– Уже даже укушенные клещами есть, – делится в сети житель Ленобласти Дмитрий. – Погода всех взбудоражила.

Роспотребнадзор предупреждает: будучи в лесу, хорошо заправляйте одежду, после прогулки по нему внимательно осмотрите себя и, если обнаружили клеща, обратитесь за медпомощью. Даже зимой насекомое стоит сдать на анализ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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