2020-02-24T11:23:55+03:00
Происшествия

Из Фонтанки краном выловили «Мини Купер»

Автомобилистка сама выбралась из тонущей машины
Анна ПОСЛЯНОВА
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Кроме автомобилистки, ее «Мини Купера» и пробитого ограждения, никто не пострадал. Фото: vk.com/spb_todayКроме автомобилистки, ее «Мини Купера» и пробитого ограждения, никто не пострадал. Фото: vk.com/spb_today
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На крюк крана ловили сегодня утром, 24 февраля, иномарку, которая сиганула с набережной прямо в Фонтанку. «Мини Купер» с 40-летней автомобилисткой за рулем оказался в воде напротив дома №50 в половине девятого утра.

– Девушка не справилась с управлением, пробила бордюрный камень и ограждение и оказалась в реке, – сообщают в УГИБДД МВД по Петербургу и Ленобласти.

Женщина не справилась с управлением. Фото: vk.com/spb_today

Женщина не справилась с управлением. Фото: vk.com/spb_today

Пассажиров в легковушке не было. Едва иномарка оказалась в ледяной воде, как женщина покинула салон и смогла самостоятельно добраться до берега (к счастью, неподалеку от места аварии оказались спуски с набережной к воде).

– Водителя госпитализировали с охлаждением, – добавляют в ГИБДД.

Пассажиров в легковушке не было. Фото: vk.com/spb_today

Пассажиров в легковушке не было. Фото: vk.com/spb_today

Чтобы достать машину из Фонтанки, спасатели задействовали кран.

– В 10:40 автомобиль извлекли из воды, – отмечают в ГУ МЧС по Петербургу.

Кроме автомобилистки, ее «Мини Купера» и пробитого ограждения, никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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