Бывший сотрудник ворвался в кафе и избил официанта

24 Февр. 2020 2020-02-24T12:14:32+03:00

Чтобы проникнуть в кафе, экс-сотрудник разбил стекло двери. Ключ, на его удачу, оказался в замке с внутренней стороны. Фото: Артем КИЛЬКИН

С собой уволенный работник унес его личные вещи и музыкальную аппаратуру

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Не по-человечески, похоже, расстались с 27-летним сотрудником одного из кафе в Невском районе Петербурга его работодатели. В ночь на понедельник, 24 февраля, бывший сотрудник вместе с товарищем взломал заведение и напал на официанта.

– Бывший сотрудник кафе выбил стекло входной двери, просунул руку, открыл ключом, находившемся в замке, дверь и проник в помещение, – сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Внутри уволенный работник вместе и его подельник избили и ограбили официанта. Вместе с преступниками из кафе исчезли ноутбук, мобильный телефон и другие личные вещи официанта, а также музыкальная колонка.

Очевидец нападения позвонил в полицию. Пока люди в форме ведут проверку. За парный грабеж бывшему работнику кафе и его сообщнику может грозить до семи лет за решеткой.

ИСТОЧНИК KP.RU