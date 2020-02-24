2020-02-24T13:02:40+03:00
Происшествия

Из-за повышения уровня воды в Петербурге опять закрыли дамбу

Движение судов по Кронштадтскому фарватеру остановлено в восемь часов утра
Анна ПОСЛЯНОВА
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Закрытие КЗС начали в 10:20. Фото: Дирекция КЗС Санкт-ПетербургаЗакрытие КЗС начали в 10:20. Фото: Дирекция КЗС Санкт-Петербурга
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Только вчера утром, 23 февраля, затворы Комплекса защитных сооружений Петербурга – в народе, дамбы – открыли после очередного удара стихии. Но сегодня утром они закрылись вновь.

– 24 февраля ожидается повышение уровня воды до опасных значений, в связи с этим принято решение о закрытии всех судопропускных и водопропускных сооружений, – сообщают в Дирекции КЗС Петербурга. – По прогнозам, в связи со штормовым предупреждением есть опасность повышения уровня воды в устье реки Невы до критериев наводнения (выше 160 сантиметров).

В восемь часов утра затворы КЗС подготовили к закрытию, а капитан Большого порта Петербурга остановил движение судов по Кронштатскому корабельному фарватеру. Закрытие КЗС начали в 10:20.

Из-за повышения уровня воды в Петербурге опять закрыли дамбу.Видео: Дирекция КЗС Санкт-Петербурга

При этом проезд по кольцевой, проходящей по дамбам, свободен. Водителей просят быть внимательными и учитывать сильный боковой ветер.

На данный момент уровень воды над ординаром держится на уровне 102 сантиметров и продолжает понижаться. Максимальный уровень с момента закрытия створов – 105 сантиметров – зафиксировали около полудня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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