Из-за повышения уровня воды в Петербурге опять закрыли дамбу
Только вчера утром, 23 февраля, затворы Комплекса защитных сооружений Петербурга – в народе, дамбы – открыли после очередного удара стихии. Но сегодня утром они закрылись вновь.
– 24 февраля ожидается повышение уровня воды до опасных значений, в связи с этим принято решение о закрытии всех судопропускных и водопропускных сооружений, – сообщают в Дирекции КЗС Петербурга. – По прогнозам, в связи со штормовым предупреждением есть опасность повышения уровня воды в устье реки Невы до критериев наводнения (выше 160 сантиметров).
В восемь часов утра затворы КЗС подготовили к закрытию, а капитан Большого порта Петербурга остановил движение судов по Кронштатскому корабельному фарватеру. Закрытие КЗС начали в 10:20.
Из-за повышения уровня воды в Петербурге опять закрыли дамбу.Видео: Дирекция КЗС Санкт-Петербурга
При этом проезд по кольцевой, проходящей по дамбам, свободен. Водителей просят быть внимательными и учитывать сильный боковой ветер.
На данный момент уровень воды над ординаром держится на уровне 102 сантиметров и продолжает понижаться. Максимальный уровень с момента закрытия створов – 105 сантиметров – зафиксировали около полудня.
ИСТОЧНИК KP.RU