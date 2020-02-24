2020-02-24T13:21:43+03:00
Происшествия

На автозаправке на Дунайском у предпринимателя украли сумку с миллионом рублей

Преступник просто оттолкнул хозяина и схватил сумку с деньгами через незапертую дверь авто
Анна ПОСЛЯНОВА
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Кроме денег, в сумке лежали документы и банковские карты.Кроме денег, в сумке лежали документы и банковские карты.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Пришел, увидел, захватил сумку с чужими деньгами неизвестный преступник, орудовавший на автозаправочной станции на Дунайском проспекте. И помешать ему не смог даже сам хозяин внушительной суммы.

Инцидент на заправке произошел в час ночи 23 февраля. 34-летний бизнесмен стоял у своего автомобиля «Киа Соренто», когда увидел, как в его сторону уверенно шагает незнакомец в темной куртке.

– Преступник оттолкнул стоящего рядом с машиной хозяина, после чего через незакрытую пассажирскую дверь похитил из салона сумку, – сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. – Внутри находились один миллион рублей, принадлежащий предпринимателю, банковские карты и документы.

Остановить преступника не смогли. Уже через пару минут бизнесмен звонил в «112». Не помогли и записи камер видеонаблюдения, установленные на АЗС. Сейчас полиция собирает детали происшествия и разыскивает беспардонного грабителя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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