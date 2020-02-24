На автозаправке на Дунайском у предпринимателя украли сумку с миллионом рублей
Пришел, увидел, захватил сумку с чужими деньгами неизвестный преступник, орудовавший на автозаправочной станции на Дунайском проспекте. И помешать ему не смог даже сам хозяин внушительной суммы.
Инцидент на заправке произошел в час ночи 23 февраля. 34-летний бизнесмен стоял у своего автомобиля «Киа Соренто», когда увидел, как в его сторону уверенно шагает незнакомец в темной куртке.
– Преступник оттолкнул стоящего рядом с машиной хозяина, после чего через незакрытую пассажирскую дверь похитил из салона сумку, – сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. – Внутри находились один миллион рублей, принадлежащий предпринимателю, банковские карты и документы.
Остановить преступника не смогли. Уже через пару минут бизнесмен звонил в «112». Не помогли и записи камер видеонаблюдения, установленные на АЗС. Сейчас полиция собирает детали происшествия и разыскивает беспардонного грабителя.
ИСТОЧНИК KP.RU