24 Февр. 2020 2020-02-24T14:14:20+03:00

На нарушителей направили несколько обращений в ГИБДД. Фото: Скриншот с видео

Колонна из двух десятков тонированных машин «своими силами» перекрыли два светофора [видео]

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Кортеж из «пары десятков наглухо тонированных заниженных» авто с мигалками и звуковыми сигналами всполошил Петербург 22 февраля.

– Граждане за рулем грубейше нарушали ПДД, гоняли по полосе встречного движения, проезжали на «красный», – делятся очевидцы в сети. – Мигали стробоскопами, спецсигналами и всячески заигрывали друг с другом на встречке.

На записях камер наружного видеонаблюдения попал момент, как машины с мигалками проносятся на «красный». В этот момент дорогу пытается перейти девушка-пешеход. Едва ступив на проезжую часть на свой «зеленый», она пятится назад: тормозить автомобили даже не думают.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/762595" frameborder="0"></iframe> Благотворители чуть не сбили женщину на светофоре, торопясь в детский дом с подарками.Видео: vk.com/krasnoe_selo

Как оказалось, нарушители спешили с подарками в один из детских домов Петербурга.

– Поездка была в детский дом, машин было много, своими силами перекрыли два светофора, чтобы желающие помочь детишкам в нашей колонне не потерялись. Со зла ничего не делалось, – парирует в сети один из благотворителей Игорь. – Диванных экспертов и особых умников прошу закрыть рот: вашим мнением мы унитаз дома чистим.

– По факту мы добро сделали, – считает благотворитель Владимир. – Для сопровождения колонны, во-первых, нужно было бы ждать неделями одобрения заявки, а во-вторых, вы представьте, если бы колонна в 20-30 машин тащилась по трассе с разрешенной скоростью 90, когда в среднем все ездят 120? Да, по пути исполняли («делали что-то неправильное», жаргон гопников. – Прим. ред.), это косяк. Но это наши проблемы. Все живы и здоровы.

На нарушителей направили несколько обращений в ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU