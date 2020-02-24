Муж, который выстрелил в голову жене, признался ей в любви в суде

24 Февр. 2020 2020-02-24T15:08:32+03:00

Известно, что в семье двое детей, но ни раненая, ни ее супруг нигде официально не работают. Фото: СОЦСЕТИ

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Петербуржца, который в пылу пьяной ссоры выстрелил 35-летней супруге в голову из пневматической винтовки, взяли под стражу. 37-летний Василий Хитров останется в сизо как минимум до 21 апреля. Мужчину обвиняют в покушении на убийство, за которое светит до десяти лет тюрьмы.

– Хитров возражал против стражи. Обстоятельства произошедшего он признает частично, утверждая, что умысла на убийство у него не было, – сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга. – Мужчина пояснил суду, что очень любит потерпевшую, и попросил расстрелять себя.

Ссорой закончилось семейное застолье в квартире на Рижской улице. Оттуда женщину в тяжелом состоянии увезли в больницу №17. У пострадавшей диагностировали черепно-мозговую и оскольчатый перелом височной кости.

Известно, что семья не самая благополучная. Ни раненая, ни ее супруг нигде официально не работают. Судя по соцсетям, в семье двое детей.

ИСТОЧНИК KP.RU