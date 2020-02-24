Петербуржец вышел в суперфинал конкурса управленцев «Лидеры России 2020»

24 Февр. 2020 2020-02-24T16:27:44+03:00

Евгений Кожевников работает в группе компаний «Газпром нефть» с 2016 года. Фото: Форум «Открытые инновации»

Евгений Кожевников стал одним из 60 финалистов из Центрального федерального округа

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Имена финалистов третьего сезона конкурса управленцев «Лидеры России 2020», флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей», объявили 23 февраля. От Центрального федерального округа в суперфинал прошли 60 человек, в том числе один петербуржец.

Евгений Кожевников работает в группе компаний «Газпром нефть» с 2016 года. В прошлом году он возглавил Департамент материально-технического обеспечения Дирекции по закупкам и капитальному строительству.

Помимо него, в число финалистов от Центрального федерального округа вошли 48 москвичей и шесть жителей Московской области, а также по одному представителю Калужской, Ивановской, Тамбовской, Тверской и Рязанской областей.

Полуфинал конкурса для жителей Центрального федерального округа проходил 22 и 23 февраля в Москве. В нем участвовали 555 человек из четырех стран, в том числе 19 регионов России.

– Состав был очень разнообразный, – отметил гендиректор АНО «Россия – страна возможностей», руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров. – В полуфинале участвовали 13 семей: и супружеские пары, и отцы с сыновьями, и братья. Большинство семейных пар соревнуются в конкурсе не первый раз. Среди участников немало многодетных отцов и матерей. В полуфинале в ЦФО 24 многодетных конкурсанта, а одна участница вот-вот станет мамой четвертого ребенка.

Всего приглашения в суперфинал уже получили 270 участников. В марте в Москве впервые проведут полуфиналы специализаций «Здравоохранения», «Наука» и «Финансы и технологии», по итогам которых в суперфинал пройдет еще 30 конкурсантов. Главных «лидеров России» выберут 27-31 марта в Сочи.

ИСТОЧНИК KP.RU