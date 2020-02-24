2020-02-24T17:36:17+03:00
Происшествия

Пробитое колесо устроило аварию с тремя грузовиками и остановило движение по ЗСД

Съезд и часть магистрали у Белоострова стоят в одной большой пробке [видео]
Анна ПОСЛЯНОВА
Поделиться:

Столкновение трех грузовиков на ЗСД попало на видео.Видео: vk.com/spb_today

Изменить размер текста:

Битва гигантов остановила проезд по Западному скоростному диаметру сегодня, 24 февраля, примерно в два часа дня. А начиналось все с того, что на участке магистрали у Белоострова у «Мана» с полуприцепом пробило колесо.

– 58-летний водитель припарковался справа на обочине и вышел выставить аварийный знак, – сообщает УГИБДД МВД по Петербургу и Ленобласти. – В этот момент в автомобиль сзади съехала «Скания» с 55-летним мужчиной за рулем. После этого в «Сканию въехал грузовой «Вольво» под управлением 56-летнего водителя.

Две фуры и грузовик перекрыли правую полосу и обочину. «Ман», по словам очевидцев, оказался «вмят в ограждение», у одной из фур «кабины слева нет», на левую встречную полосу прилетело колесо.

– А левую полосу перекрыли две легковушки: просто тормозили – и одна въехала в другую, – сообщают свидетели ДТП в сети.

Авария на ЗСД вызвала многокилометровые пробки в районе Белоострова.Видео: vk.com/spb_today

Водителя «Скании» увезли в больницу в тяжелом состоянии. Еще один водитель от госпитализации отказался.

ЗСД и Скандинавское шоссе в районе Белоострова до сих пор стоят в одной большой пробке. Протяженность затора, судя по сервису «Яндекс.Пробки», превышает шесть километров.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пробитое колесо устроило аварию с тремя грузовиками и остановило движение по ЗСД
Петербуржец вышел в суперфинал конкурса управленцев «Лидеры России 2020»
Муж, который выстрелил в голову жене, признался ей в любви в суде
Благотворители чуть не сбили женщину на светофоре, торопясь в детский дом с подарками
На автозаправке на Дунайском у предпринимателя украли сумку с миллионом рублей
Из-за повышения уровня воды в Петербурге опять закрыли дамбу
Бывший сотрудник ворвался в кафе и избил официанта
Из Фонтанки краном выловили «Мини Купер»
В Ленобласти проснулись клещи
На детской площадке в Девяткино нашли подростка без сознания
Заплутавшую черепаху спасли в Красносельском районе Петербурга
Петербургских пенсионерок ограбили телефонные мошенники
Библиотекаря петербургского вуза ограбили на 200 тысяч рублей
Метель и шквальный ветер надвигаются на Петербург
Салют 23 февраля в Санкт-Петербурге прогремит у Петропавловской крепости
Неизвестный забрался на мачту крейсера «Аврора»
Иномарка не пропустила автобус на «Нарве» и толкнула его под цементовоз
Трехлетняя девочка пострадала в лобовом ДТП под Петербургом
Петербуржцы вышли на покос травы в конце февраля