Пробитое колесо устроило аварию с тремя грузовиками и остановило движение по ЗСД

24 Февр. 2020 2020-02-24T17:36:17+03:00

Съезд и часть магистрали у Белоострова стоят в одной большой пробке [видео]

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Битва гигантов остановила проезд по Западному скоростному диаметру сегодня, 24 февраля, примерно в два часа дня. А начиналось все с того, что на участке магистрали у Белоострова у «Мана» с полуприцепом пробило колесо.

– 58-летний водитель припарковался справа на обочине и вышел выставить аварийный знак, – сообщает УГИБДД МВД по Петербургу и Ленобласти. – В этот момент в автомобиль сзади съехала «Скания» с 55-летним мужчиной за рулем. После этого в «Сканию въехал грузовой «Вольво» под управлением 56-летнего водителя.

Две фуры и грузовик перекрыли правую полосу и обочину. «Ман», по словам очевидцев, оказался «вмят в ограждение», у одной из фур «кабины слева нет», на левую встречную полосу прилетело колесо.

– А левую полосу перекрыли две легковушки: просто тормозили – и одна въехала в другую, – сообщают свидетели ДТП в сети.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/762626" frameborder="0"></iframe> Авария на ЗСД вызвала многокилометровые пробки в районе Белоострова.Видео: vk.com/spb_today

Водителя «Скании» увезли в больницу в тяжелом состоянии. Еще один водитель от госпитализации отказался.

ЗСД и Скандинавское шоссе в районе Белоострова до сих пор стоят в одной большой пробке. Протяженность затора, судя по сервису «Яндекс.Пробки», превышает шесть километров.

ИСТОЧНИК KP.RU