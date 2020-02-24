Пробитое колесо устроило аварию с тремя грузовиками и остановило движение по ЗСД
Столкновение трех грузовиков на ЗСД попало на видео.Видео: vk.com/spb_today
Битва гигантов остановила проезд по Западному скоростному диаметру сегодня, 24 февраля, примерно в два часа дня. А начиналось все с того, что на участке магистрали у Белоострова у «Мана» с полуприцепом пробило колесо.
– 58-летний водитель припарковался справа на обочине и вышел выставить аварийный знак, – сообщает УГИБДД МВД по Петербургу и Ленобласти. – В этот момент в автомобиль сзади съехала «Скания» с 55-летним мужчиной за рулем. После этого в «Сканию въехал грузовой «Вольво» под управлением 56-летнего водителя.
Две фуры и грузовик перекрыли правую полосу и обочину. «Ман», по словам очевидцев, оказался «вмят в ограждение», у одной из фур «кабины слева нет», на левую встречную полосу прилетело колесо.
– А левую полосу перекрыли две легковушки: просто тормозили – и одна въехала в другую, – сообщают свидетели ДТП в сети.
Авария на ЗСД вызвала многокилометровые пробки в районе Белоострова.Видео: vk.com/spb_today
Водителя «Скании» увезли в больницу в тяжелом состоянии. Еще один водитель от госпитализации отказался.
ЗСД и Скандинавское шоссе в районе Белоострова до сих пор стоят в одной большой пробке. Протяженность затора, судя по сервису «Яндекс.Пробки», превышает шесть километров.
ИСТОЧНИК KP.RU