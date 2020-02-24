2020-02-24T23:39:05+03:00
Общество

Умер президент музея-заповедника «Петергоф» Вадим Знаменов

Прощание с человеком, отдавшим более полувека жизни восстановлению петергофских музеев, пройдет 28 февраля
Анна ПОСЛЯНОВА
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Вадима Валентиновича похоронят на Бабигонском кладбище Петергофа. Фото: ГМЗ «Петергоф»Вадима Валентиновича похоронят на Бабигонском кладбище Петергофа. Фото: ГМЗ «Петергоф»
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Вадим Знаменов – президент государственного музея-заповедника «Петергоф», отдавший восстановлению города и его музеев практически всю свою жизнь, – скончался сегодня, 24 февраля. Вадиму Валентиновичу было 83 года.

– Более 50 лет жизни Вадим Валентинович отдал послевоенному восстановлению и развитию петергофских музеев, – со светлой печалью отмечают в ГМЗ «Петергоф». – Он восполнил огромные утраты в его собрании, восстановил многие памятники, дворцы, сады и парки, искалеченные войной, создал новые экспозиции. Его любовь к Петергофу была безгранична, его знания – огромны, его авторитет в музее – непререкаем.

Прощание с Вадимом Знаменовым состоится в пятницу, 28 февраля. Оно пройдет в Большом Петергофском дворце в 12 часов дня. Похоронят Вадима Валентиновича на Бабигонском кладбище Петергофа.

– Светлая память о Вадиме Валентиновиче будет вечно жить в Петергофе, – скорбят коллеги. – Его имя золотыми буквами вписано в историю музейного дела России.

«Комсомольская правда» приносит соболезнования родным и близким Вадима Валентиновича Знаменова

ИСТОЧНИК KP.RU

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Умер президент музея-заповедника «Петергоф» Вадим Знаменов
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