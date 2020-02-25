Пьяный водитель погиб, врезавшись в дерево в городе Пушкин

25 Февр. 2020 2020-02-25T08:07:22+03:00

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Трагическая авария произошла поздно вечером в понедельник, 24 февраля. Около 22:15 часов на Софийском бульваре в городе Пушкин, что под Петербургом, не справился с управлением водитель автомобиля Hyundai Solaris. Машину занесло, и она въехала прямиком в дерево. Такого жесткого столкновения мужчина, находившийся за рулем, не пережил.

- Авария произошла напротив дома 16/4 по Софийскому бульвару. 31-летний водитель иномарки не справился с управлением, съехал с дороги и на скорости влетел в дерево, - сообщили в управлении ГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

От удара в машине сработали подушки безопасности, но мужчину это не спаслоФото: СОЦСЕТИ

От удара в машине сработали подушки безопасности, однако водителя это не спасло, он умер на месте. По рассказам очевидцев в социальных сетях, ремень безопасности у мужчины был пристегнут, но за спиной. Также по данным ГИБДД, предположительно водитель был пьяный.

Также в машине находился пассажир, 35-летний мужчина. Его госпитализировали в больницу в состоянии средней степени тяжести.

По факту смертельного ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU