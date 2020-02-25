2020-02-25T09:00:40+03:00
Общество

Во вторник в Петербурге похолодает до минус 3

В первый рабочий день погода обещает быть морозная, но солнечная
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Синоптики предупредили жителей Петербурга о надвигающемся похолоданииСиноптики предупредили жителей Петербурга о надвигающемся похолоданииФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
Изменить размер текста:

Закончились долгие, праздничные выходные и начались трудовые будни. В первый же рабочий день, который выпал на вторник, 25 февраля, в Петербурге похолодает. Температура воздуха ночью опустилась до минус 3 градусов. После обеда в городе потеплеет, но ненамного. С закатом солнца небольшой мороз снова накроет Северную столицу.

- Во вторник, 25 февраля, в Петербурге ожидает облачная погода, но с прояснениями и без существенных осадков. Температура воздуха днем будет колебаться от плюс 1 до минус 1 градусов, ночью опять опустится до минус 3-5 градусов, - сообщили в ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Ветра в городе дуют не сильные – 3-6 метров в секунду со стороны востока и северо-востока. Такое же направление сохранится и в среду, 26 февраля.

Условно зимняя погода продержится еще до конца месяца. В ближайшие два дня синоптики обещают небольшие осадки в виде снега, периодически мокрого.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Таксист изнасиловал школьницу, которая не смогла оплатить поездку
В конце февраля в Кудрово еще стоит новогодняя елка
Во вторник в Петербурге похолодает до минус 3
Пьяный водитель погиб, врезавшись в дерево в городе Пушкин
Умер президент музея-заповедника «Петергоф» Вадим Знаменов
На 11-й Красноармейской заметили строителей, работающих на высоте без страховки
На лоджию квартиры на Лыжном переулке залетела сова
Пробитое колесо устроило аварию с тремя грузовиками и остановило движение по ЗСД
Петербуржец вышел в суперфинал конкурса управленцев «Лидеры России 2020»
Муж, который выстрелил в голову жене, признался ей в любви в суде
Благотворители чуть не сбили женщину на светофоре, торопясь в детский дом с подарками
На автозаправке на Дунайском у предпринимателя украли сумку с миллионом рублей
Из-за повышения уровня воды в Петербурге опять закрыли дамбу
Бывший сотрудник ворвался в кафе и избил официанта
Из Фонтанки краном выловили «Мини Купер»
В Ленобласти проснулись клещи
На детской площадке в Девяткино нашли подростка без сознания
Заплутавшую черепаху спасли в Красносельском районе Петербурга
Петербургских пенсионерок ограбили телефонные мошенники
Библиотекаря петербургского вуза ограбили на 200 тысяч рублей
Метель и шквальный ветер надвигаются на Петербург
Салют 23 февраля в Санкт-Петербурге прогремит у Петропавловской крепости
Неизвестный забрался на мачту крейсера «Аврора»
Иномарка не пропустила автобус на «Нарве» и толкнула его под цементовоз
Трехлетняя девочка пострадала в лобовом ДТП под Петербургом
Петербуржцы вышли на покос травы в конце февраля