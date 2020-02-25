Во вторник в Петербурге похолодает до минус 3

25 Февр. 2020 2020-02-25T09:00:40+03:00

В первый рабочий день погода обещает быть морозная, но солнечная

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Закончились долгие, праздничные выходные и начались трудовые будни. В первый же рабочий день, который выпал на вторник, 25 февраля, в Петербурге похолодает. Температура воздуха ночью опустилась до минус 3 градусов. После обеда в городе потеплеет, но ненамного. С закатом солнца небольшой мороз снова накроет Северную столицу.

- Во вторник, 25 февраля, в Петербурге ожидает облачная погода, но с прояснениями и без существенных осадков. Температура воздуха днем будет колебаться от плюс 1 до минус 1 градусов, ночью опять опустится до минус 3-5 градусов, - сообщили в ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Ветра в городе дуют не сильные – 3-6 метров в секунду со стороны востока и северо-востока. Такое же направление сохранится и в среду, 26 февраля.

Условно зимняя погода продержится еще до конца месяца. В ближайшие два дня синоптики обещают небольшие осадки в виде снега, периодически мокрого.

ИСТОЧНИК KP.RU