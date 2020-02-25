В конце февраля в Кудрово еще стоит новогодняя елка

25 Февр. 2020 2020-02-25T09:25:29+03:00

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На дворе уже 25 февраля, Россия отметила День защитника Отечества, а в городе Кудрово, что в Ленинградской области, все еще Новый год. На блестящей от луж площади в Мега-парке стоит и сверкает во всей красе елка. Золотые и серебряные шары игриво отражают свет гирлянд, которые «фатой» расходятся от самой верхушки лесной красавицы. То, что праздник никак не уходит из Кудрово, заметила местная жительница, которая сфотографировала елку и опубликовала у себя на страничке в социальной сети.

- А в Кудрово еще елка стоит, - опубликовала женщина фотографию 23 февраля. – Дождь льет, и мы одни. Сфоткались, лучше поздно…, - шутливо добавила она.

Возможно, новогодняя красавица ждет, когда же выпадет снегФото: СОЦСЕТИ

Пользователи соцсетей радостно посмеялись над елкой и предположили, что новогодняя красавица просто ждет, когда же выпадет снег в этом году. Другие, по-хозяйски, отметили, что зачем ее убирать, если через несколько месяцев снова Новый год. «Зачем ее туда-сюда таскать? Это же денег стоит». А некоторые предложили превратить елку в чучело на Масленицу и в конце недели сжечь.

ИСТОЧНИК KP.RU