Таксист изнасиловал школьницу, которая не смогла оплатить поездку

25 Февр. 2020 2020-02-25T10:18:09+03:00

В Ленобласти таксист изнасиловал школьницу, у нее не оказалось денег на оплату поездки Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

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В Ленинградской области 15-летняя девочка стала жертвой недобросовестного таксиста. В ночь на понедельник, 24 февраля, школьница возвращалась домой от подруги в деревню Старая. Когда машина приехала по адресу, девочка попросила водителя подождать пару минут, чтобы она зашла домой и вынесла ему деньги за поездку. Однако мужчина решил взять плату «натурой».

- Утром 24 февраля в полицию Всеволожского района обратилась 35-летняя мать пострадавшей. Она рассказала, что ее 15-летнюю дочь, ученицу 9-го класса, изнасиловал таксист, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Полиции девочка пояснила, что около часа ночи 24 февраля она поехала к подруге в поселок Разметелево. Побыв в гостях около двух часов, подружки вместе поехали в деревню Озерки. После этого школьница решила отправиться домой. Девочка вызвала такси, приехал серый автомобиль «Киа Рио» и повез ее обратно в деревню Старую.

Приехав по адресу, школьница пояснила водителю, что денег при себе у нее нет, но она быстро сбегает домой и принесет, чтобы оплатить поездку. Однако, со слов 9-классницы, таксист не выпустил ее из машины, а перелез к ней на заднее сидение, стал ее трогать, а после изнасиловал. Продолжалось это около двух минут, после чего девочка смогла открыть дверь и сбежать.

По описанию школьницы, водитель был не русский с черными волосами. На данный момент полиция проверяет информацию и решает вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU