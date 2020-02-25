Двое в форме полицейских ограбили военного пенсионера на Народной улице

25 Февр. 2020 2020-02-25T10:45:53+03:00

Люди в полицейской форме ограбили военного пенсионера в Невском районе. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

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Полицейские Невского района Санкт-Петербурга ищут своих «коллег», которые средь бела дня ограбили пенсионера на Народной улице. На мужчину напали две неизвестных, одетых, как стражи порядка, и отобрали у него все ценные вещи.

- 24 февраля в 18:00 через 112 поступило сообщение о том, что около 14:30 двое неизвестных в форменном обмундировании сотрудников полиции без применения физической силы открыто похитили паспорт, в котором находилось 8 000 рублей, а также мобильный телефон, - сообщает источник в правоохранительных органах.

Пострадавшим оказался военный пенсионер 1970 года рождения. Сумма ущерба составила 40 000 рублей.

По словам пострадавшего, на вид злоумышленники были славянского типа, среднего возраста и роста 175-180 сантиметров. Теперь лже-коллег ищут настоящие полицейские.

К сожалению, камеры видеонаблюдения инцидент не зафиксировали. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU