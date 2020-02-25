В Колпино на улице нашли тело 10-летнего школьника

25 Февр. 2020 2020-02-25T11:05:29+03:00

В Колпино на улице найден труп 10-летнего ребенка. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

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Полиция Колпинского района выясняет причины смерти 10-летнего мальчика, чье тело было найдено на улице днем понедельника. Следов насилия на теле не оказалось.

- 24 февраля в 15:45 в отделение полиции через службу скорой помощи 03 поступило сообщение о трупе несовершеннолетнего в городе Колпино у дома 48 по улице Загородной, - сообщает источник в правоохранительных органах.

В течение 15 минут на место ЧП прибыл наряд, который действительно обнаружил тело ребенка. При установлении личности оказалось, что умершим оказался ученик четвертого класса одной из местных школ.

Труп был отправлен в морг, где судмедэксперты должны выяснить точные причины внезапной смерти мальчика. С его родителями общаются правоохранительные органы. Дальнейшие процессуальные действия зависят от результатов вскрытия тела погибшего.

ИСТОЧНИК KP.RU