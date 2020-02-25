В Колпино на улице нашли тело 10-летнего школьника
Полиция Колпинского района выясняет причины смерти 10-летнего мальчика, чье тело было найдено на улице днем понедельника. Следов насилия на теле не оказалось.
- 24 февраля в 15:45 в отделение полиции через службу скорой помощи 03 поступило сообщение о трупе несовершеннолетнего в городе Колпино у дома 48 по улице Загородной, - сообщает источник в правоохранительных органах.
В течение 15 минут на место ЧП прибыл наряд, который действительно обнаружил тело ребенка. При установлении личности оказалось, что умершим оказался ученик четвертого класса одной из местных школ.
Труп был отправлен в морг, где судмедэксперты должны выяснить точные причины внезапной смерти мальчика. С его родителями общаются правоохранительные органы. Дальнейшие процессуальные действия зависят от результатов вскрытия тела погибшего.
ИСТОЧНИК KP.RU