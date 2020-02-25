2020-02-25T11:31:06+03:00
Происшествия

Петербуржец выбросил кошку с балкона пятого этажа

Свидетели жестокого обращения с животным вызвали полицию и забрали пушистика в ветклинику [фото]
Лилия КОЗЛОВА
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Житель Петербурга выбросил кошку с высоты пятого этажаЖитель Петербурга выбросил кошку с высоты пятого этажаФото: СОЦСЕТИ
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Жители Петербурга утром во вторник, 25 февраля, стали свидетелями жестокого обращения с животным. Горожане рассказали в социальной сети, что некий мужчина выбросил кошку с балкона пятого этажа дома 13/3 по Гатчинскому шоссе. Животное пролетело около 15 метров и упало на землю, разбив нос и сильно повредив лапы. Неравнодушные очевидцы незамедлительно бросились на помощь рыжему пушистику и вызвали полицию.

Кошка получила серьезные травмы головы и лап Фото: СОЦСЕТИ

Кошка получила серьезные травмы головы и лапФото: СОЦСЕТИ

- С балкона пятого этажа одной из квартир гражданин мужского пола взрослого вида выбросил кошку. Животное получило травмы головы и лап, насколько повреждения серьезны – точно все станет известно после осмотра в ветклинике с получением соответствующего заключения, - рассказали свидетели.

О жестоком обращении с животным свидетели произошедшего рассказали в социальной сети Фото: СОЦСЕТИ

О жестоком обращении с животным свидетели произошедшего рассказали в социальной сетиФото: СОЦСЕТИ

За что так жестоко поступил мужчина с кошкой, пока что не известно. Этот вопрос предстоит выяснить полиции. «Живодеру», как его назвали возмущенные пользователи соцсетей, за его поступок грозит уголовное преследование.

ИСТОЧНИК KP.RU

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