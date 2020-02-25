Петербуржец выбросил кошку с балкона пятого этажа
Жители Петербурга утром во вторник, 25 февраля, стали свидетелями жестокого обращения с животным. Горожане рассказали в социальной сети, что некий мужчина выбросил кошку с балкона пятого этажа дома 13/3 по Гатчинскому шоссе. Животное пролетело около 15 метров и упало на землю, разбив нос и сильно повредив лапы. Неравнодушные очевидцы незамедлительно бросились на помощь рыжему пушистику и вызвали полицию.
Кошка получила серьезные травмы головы и лапФото: СОЦСЕТИ
- С балкона пятого этажа одной из квартир гражданин мужского пола взрослого вида выбросил кошку. Животное получило травмы головы и лап, насколько повреждения серьезны – точно все станет известно после осмотра в ветклинике с получением соответствующего заключения, - рассказали свидетели.
О жестоком обращении с животным свидетели произошедшего рассказали в социальной сетиФото: СОЦСЕТИ
За что так жестоко поступил мужчина с кошкой, пока что не известно. Этот вопрос предстоит выяснить полиции. «Живодеру», как его назвали возмущенные пользователи соцсетей, за его поступок грозит уголовное преследование.
ИСТОЧНИК KP.RU