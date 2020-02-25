В Приморске залили краской надгробные плиты финским солдатам

25 Февр. 2020 2020-02-25T12:28:44+03:00

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Жители областного города Приморска, а также местные полицейские разыскивают вандалов, осквернивших мемориал финским жителям и воинам, погибшим в годы сражений Северной и Великой Отечественной войн.

- 24 февраля в полицию поступило сообщение о том, что в городе Приморск, по ул. Заводская у дома № 5 на гранитных надгробных постаментах коричневой краской закрашены надписи, а на одном из них нарисована красная звезда, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Вопрос о возбуждении уголовного дела пока решается, а местные жители в соцсетях выражают возмущение поступком неизвестных: «Что за дебилы? Приматы- отдельные представители приморского поселения; Если их найдут , то пусть отмывают все сами; Надо учить историю. А дураков, которым легко запудрить мозг еще много будет».

Напомним, что с 1920 по 1940 годы Приморск, имевший название Койвисто, принадлежал Финляндии. В 1941 году был занят финскими войсками, которые в июне 1944 были выбиты Красной армией.

Мемориал, находившийся перед Кирхой - местной католической церковью, был демонтирован в 1948 году и восстановлен в 2019 году. Работы проведены в соответствии с двусторонним «Соглашением о сотрудничестве и увековечении памяти российских (советских) военнослужащих в Финляндии и финских военнослужащих в России, погибших во Второй мировой войне». Здесь похоронены 252 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU