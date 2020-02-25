2020-02-25T14:10:24+03:00
Общество

В метро рассказали, какие собаки могут ездит в петербургской подземке без переноски

По правилам метрополитена, все четвероногие пассажиры должны перевозиться в специальных контейнерах
Лилия КОЗЛОВА
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В метро рассказали, каких собак пускают в подземку Петербурга без специальной переноскиВ метро рассказали, каких собак пускают в подземку Петербурга без специальной переноскиФото: Александр ГЛУЗ
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Нередко жители Петербурга ездят в метро вместе со своими четвероногими друзьями. По правилам подземки, перевозить их можно только в специальных переносках, для безопасности самих животных и окружающих. Однако иногда можно встретить пассажиров с собаками, которые шагают по платформе самостоятельно, а сидят в контейнере. Во вторник, 25 февраля, в метрополитене Северной столицы объяснили, каким собакам позволяется ездить вне общих правил.

- Дорогие пассажиры, если вы видите среди попутчиков четвероногого друга не в специальном контейнере-перевозке, значит, это собака-поводырь, - пояснила пресс-служба петербургской подземки.

При этом пассажиры, имеющие инвалидность и использующие собак-поводырей, не должны платить за проезд своего четвероногого помощника. Важно, чтобы у хвостатого друга были документы, подтверждающие их специальное обучение.

Но если у маломобильного пассажира нет собаки-поводыря, он может обратиться в информационно-справочный центр метрополитена по номеру 8-800-350-11-55 и оставить заявку на сопровождение по подземке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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