На ЗСД грузовик кузовом снес опору с указателями

25 Февр. 2020 2020-02-25T15:05:32+03:00

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Серьезные затруднения с проездом по участку Западного скоростного диаметра возникли днем 25 февраля в районе Кубинской улицы. Причиной стало необычное ДТП: грузовик снес кузовом поперечину с указателями дорожных знаков.

- Самосвал ехал по ЗСД после Благодатной на юг с поднятым кузовом, но недолго, до первой опоры указателей, - сообщают очевидцы в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

От удара стальную конструкцию сорвало с креплений. Балка повисла на кузове остановившегося грузовика. Следовавшим за ним машинам пришлось резко тормозить. Сейчас на место планируют пригнать кран, чтобы снять опору на землю. А забывчивому водителю самосвала придется раскошелится на ремонт.

- Как всегда в случаях ДТП ремонтные работы будет оплачивать виновник аварии. Мы восстановим конструкцию а потом обратимся за возмещением ущерба. Порядок цифр назвать пока не могу, - сообщил «Комсомолке» Начальник управления по связям с общественностью компании «Магистрали Северной столицы» Андрей Цапу.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="406" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/762774" frameborder="0"></iframe> Грузовик снес кузовом опору на ЗСД в Петербурге.Видео: vk.com/spb_today

ИСТОЧНИК KP.RU