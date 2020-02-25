2020-02-25T15:34:04+03:00
Общество

Около 440 тысяч жителей Ленобласти ежедневно ездят на работу в Петербург

В общей сложности в Северной столице каждый день находятся до 1,2 миллиона мигрантов
Лилия КОЗЛОВА
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Ежедневно в Петербурге находится до 1,2 миллиона мигрантовЕжедневно в Петербурге находится до 1,2 миллиона мигрантовФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Петербург населен не только местными жителями, но и мигрантами. Согласно данным международного форума труда, каждый день в Северной столице находятся порядка 1,2 миллиона мигрантов. Почти полмиллиона жителей Ленинградской области, 440 тысяч человек, ежедневно приезжают в город на Неве на работу.

- Около 100-150 тысяч человек, в зависимости от сезона, работает вахтовым методом, то есть приезжает в Северную столицу на неделю, а затем возвращается домой. Вдобавок в городе постоянно находится около 200 тысяч жителей из других регионов России и более 400 тысяч иностранных граждан, - сообщили в пресс-службе форума.

В основном иностранные мигранты приезжают в Петербург из стран ЕАЭС и СНГ. Как правило граждане из Белоруссии, Украины, Казахстана работают на высококвалифицированных должностях ручного труда. Тогда как выходцы из Узбекистана, Таджикистана и Киргизии занимают неквалифицированные позиции, востребованные рынком. Они работают в отраслях строительства, жилищно-коммунального хозяйства, торговли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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