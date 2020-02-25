2020-02-25T15:44:26+03:00
Происшествия

Карманник, укравший «Айфон» у человека-паука, попал в ДТП с «Чижиком» по дороге в суд

Но это не спасло злоумышленника от ареста
Петр КИБЕР
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Суд арестовал мужчину, укравшего телефону человека-паука.Суд арестовал мужчину, укравшего телефону человека-паука.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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Очень многогранной получилась история банальной кражи телефона в одном из торговых центров Санкт-Петербурга. Ее участниками стали: сам злоумышленник, аниматоры на празднике, охранник, полицейский УАЗ, трамвай «Чижик» и суд.

- По версии дознания, 23 февраля около 15.00 подозреваемый, находясь на 4 этаже ТРЦ «Заневский Каскад», из корыстных побуждений, открыто похитил телефон Apple iPhone 8+ стоимостью 20 100 рублей у человека-паука, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Компанию аниматору, развлекавшему детей в праздник, составлял напарник в образе робота-трансформера Бамблби. Однако ни один из голливудских героев не смог остановить похитителя. Зато это сделал охранник ТРЦ. Он и передал злодея в руки полиции.

Там мужчина сидел до сегодняшнего дня, когда ему должны были избрать меру пресечения, однако по дороге в суд служебный УАЗик попал в ДТП с трамваем «Чижик». Правда на судьбу задержанного это никак не повлияло. Его все же отвезли на заседание, где судья отправил обидчика человека-паука под арест на ближайший месяц.

ИСТОЧНИК KP.RU

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