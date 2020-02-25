Пьяный петербуржец бросил бутылку и разбил стекло в отделении полиции

25 Февр. 2020 2020-02-25T15:51:08+03:00

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Выборгский районный суд Петербурга оштрафовал местного жителя за устроенный дебош в одном из отделений полиции. Во вторник, 25 февраля, горожанин был привлечен к административной ответственности за свое неподобающее поведение – пьяный мужчина ругался матом и бросил стеклянную бутылку с алкоголем.

- В 16 часов 35 минут 15 февраля мужчина, находясь на 1-м этаже 59 отдела полиции УМВД России по Выборгскому району, выражался нецензурной бранью, на замечания не реагировал, после чего бросил стеклянную бутылку объемом 0,7 литра с жидкостью красного цвета в стекло зала оперативного дежурного, - рассказала объединенная пресс-служба судов Петербурга.

В результате хулиганских действий, стекло разбилось. Благо, из людей никто не пострадал.

Во время суда обвиняемый признал полностью, не оспаривал обстоятельств совершения правонарушения, пояснил, что был пьян, просил строго не наказывать.

Суд назначил наказание в виде административного штрафа в размере 500 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU