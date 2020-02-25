Кабаны свили гнезда под Петербургом

25 Февр. 2020 2020-02-25T16:59:25+03:00

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В Ленинградской области обитает большое количество разных диких животных. Среди них есть и кабаны. Оказывается, они, как и птицы, вьют себе гнезда, в которых очень уютно проводят ночевку. Такие кабаньи «землянки» обнаружил биолог из Петербурга Павел Глазков в лесу во Всеволожском районе Ленобласти и снял про них сюжет.

- Как интересно построено гнездо кабана. Обратите внимание, зверь на высоком сухом месте вырыл яму и выстилал еловыми ветками, чтобы теплее и мягче ему спалось, - пояснил кандидат биологических наук.

Как рассказал Глазков, зима - сложный этап в жизни всех диких животных. И кабанам приходится затрачивать много сил, чтобы из-под снега добывать себе пищу. В поисках еды они вынуждены все время передвигаться. Зимой кабаны много тратят энергии, и чтобы восстановить силы и хорошенько отдохнуть они сооружают себе утепленные гнезда.

- Использовать эти гнезда могут многократно. Для безопасности кабаны строят их на возвышенности и с хорошим круговым обзором, чтобы волки не могли к ним подобраться незамеченными, - отметил специалист.

Кабаны свили зимние гнезда в лесу Ленобласти .

ИСТОЧНИК KP.RU