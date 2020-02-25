Из-за аварии на электросетях центр Петербурга погружался во тьму

25 Февр. 2020 2020-02-25T17:38:16+03:00

Без света оставались торговые центры и дома в районе Сенной площади

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Блэкаут или если по-русски отключение света, произошло днем 25 февраля в самом центре Санкт-Петербурга. Около 15:00 во тьму погрузились дома, магазины и торговые центры, расположенные у Сенной площади. Причиной стала авария на старой подстанции.

- Специалисты оперативно устранили неполадки. Электроснабжение вернули примерно в 15:18, - сообщили «Мойке 78» в пресс-службе «Ленэнерго».

Всего авария затронула около 40 зданиях на самой Сенной площади, Садовой и Гороховой улицах. Без света в том числе оказался Гостиный двор.

По предварительным данным, нагрузки не выдержало оборудование электроподстанции, построенной более 60 лет назад. Но ремонтники не дали заскучать горожанам и быстро устранили неисправность, одновременно спасши многолюдные торговые центры от убытков.

Сейчас в центре Петербурга свет есть везде.

ИСТОЧНИК KP.RU