20-летняя девушка из Всеволожска ушла на работу и вышла замуж, пока ее пять дней искала мама

25 Февр. 2020 2020-02-25T18:19:54+03:00

Пропавшая заявила что живет с любимым и собирается с ним за границу

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Дети, они всегда дети, даже если взрослые. Так, жительница Всеволожска попросила полицейских найти свою 20-летнюю дочь, которая ушла из дома на работу и пропала. А через пять дней написала сообщение, в котором огорошила мать своим новым статусом жены.

- 24 февраля поступило заявление от женщины 1979 года рождения которая заявила о том, что 7 числа утром ее дочь ушла в ресторан, где работает помощником официанта, а примерно через пять дней вышла на связь и сообщила, что вышла замуж и проживает с неким Михаилом, - сообщает источник в правоохранительных органах.

Матери девушка также рассказала, что вместе с новоиспеченным супругом начала делать заграничный паспорт. Все это, а также нежелание возвращаться домой, не на шутку обеспокоила 40-летнюю женщину и она пошла в полицию.

Теперь стражи порядка ищут девушку, чтобы разобраться в семейных отношениях мамы, дочки и ее мужа.

ИСТОЧНИК KP.RU