2020-02-25T18:19:54+03:00
Общество

20-летняя девушка из Всеволожска ушла на работу и вышла замуж, пока ее пять дней искала мама

Пропавшая заявила что живет с любимым и собирается с ним за границу
Петр КИБЕР
Поделиться:
Пропавшая жительница Всеволожска успела выйти замуж пока ее искала мать.Пропавшая жительница Всеволожска успела выйти замуж пока ее искала мать.Фото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

Дети, они всегда дети, даже если взрослые. Так, жительница Всеволожска попросила полицейских найти свою 20-летнюю дочь, которая ушла из дома на работу и пропала. А через пять дней написала сообщение, в котором огорошила мать своим новым статусом жены.

- 24 февраля поступило заявление от женщины 1979 года рождения которая заявила о том, что 7 числа утром ее дочь ушла в ресторан, где работает помощником официанта, а примерно через пять дней вышла на связь и сообщила, что вышла замуж и проживает с неким Михаилом, - сообщает источник в правоохранительных органах.

Матери девушка также рассказала, что вместе с новоиспеченным супругом начала делать заграничный паспорт. Все это, а также нежелание возвращаться домой, не на шутку обеспокоила 40-летнюю женщину и она пошла в полицию.

Теперь стражи порядка ищут девушку, чтобы разобраться в семейных отношениях мамы, дочки и ее мужа.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Школьный автобус с мертвым водителем нашли в Ленобласти
50 пьяных «защитников отечества» за рулем выявили в Петербурге в минувшие выходные
В Смольном договорились, в чем Петербург и Индия будут помогать друг другу
В Ленобласти нашли обломки штурмовика Ил-2
Детскую театральную студию со множеством нарушений выселили в Петербурге
«Богохульное» кафе возмутило православных активистов
В Купчино «Лада» вылетела на тротуар и снесла пешеходов
20-летняя девушка из Всеволожска ушла на работу и вышла замуж, пока ее пять дней искала мама
Из-за аварии на электросетях центр Петербурга погружался во тьму
Изнасиловавший жену на глазах детей петербуржец, полгода издевался над малолетним сыном
Входы на «Новокрестовскую» и«Беговую» будут закрывать из-за ремонта облицовки
Куклы, созданные художницей, погибшей при теракте в метро Петербурга, нашлись
Кабаны свили гнезда под Петербургом
Женский «Зенит» устроил фотосессию на Дворцовой площади
Единая карта петербуржца добавит новые мобильные и платежные сервисы
Пьяный петербуржец бросил бутылку и разбил стекло в отделении полиции
Карманник, укравший «Айфон» у человека-паука, попал в ДТП с «Чижиком» по дороге в суд
Около 440 тысяч жителей Ленобласти ежедневно ездят на работу в Петербург
На ЗСД грузовик кузовом снес опору с указателями
Канатоходец прошел по стропе над каналом Грибоедова