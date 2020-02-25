В Купчино «Лада» вылетела на тротуар и снесла пешеходов

25 Февр. 2020 2020-02-25T19:15:16+03:00

Четыре человека пострадали в ДТП на углу Дунайского и Купчинской. Фото: vk.com/spb_today

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Серьезное ДТП произошло вечером 25 февраля в Купчино. Примерно в 16:48 из-за столкновения с «Маздой» на тротуар вылетела серебристая «Лада». в этот момент по улице шли люди, которых легковушка и снесла.

- На пересечении Дунайского проспекта и Купчинской улицы в результате ДТП пострадали четыре человека. Мужчина в тяжелом состоянии, женщина в состоянии средней тяжести и двое подростков 12 и 14 лет, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Как сообщают очевидцы, все экстренные службы примчались на место аварии в течение пяти минут. Спасатели помогли извлечь пострадавших и передали их врачам скорой помощи. Самое тяжелое состояние у пожилого мужчины, которого машина прижала к столбу.

- Был там, жесть. «Девятка» летела как самолет. Дедушка тяжелый дай бог ему здоровья. Две девушки со сломанными ногами, у одной похоже открытый перелом, - пишут свидетели инцидента в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

ИСТОЧНИК KP.RU