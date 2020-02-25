«Богохульное» кафе возмутило православных активистов

25 Февр. 2020 2020-02-25T19:13:36+03:00

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Религиозная тема всегда была особенно чувствительна во всех странах мира. И Россия - не исключение. В том числе для исключения перегибов был принят закон о защите чувств верующих. Именно к нему намерены апеллировать православные активисты из движения «Сорок сороков», которых возмутил новый «богохульный» бар в центре Петербурга.

- Терновый венец на фасаде обрамляющий раздетую тетку, неоновый крест с надписью «грех найдет тебя», который несет голый античный мужик, оголенная полуженщина/полумужчина с ангельскими крыльями над барной стойкой, мальчики-бармены в виде западных священников, - пишут активисты в соцсетях.

Сторонники движения уже потребовали закрыть «богохульное кафе» и выразили готовность подписать петицию. А юристы их заверили, что соответствующий документ уже подготавливается и вскоре будет подан в органы власти.

Активисты намерены добиваться закрытия заведения. Фото: vk.com/dss_piter

ИСТОЧНИК KP.RU