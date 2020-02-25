Детскую театральную студию со множеством нарушений выселили в Петербурге

25 Февр. 2020 2020-02-25T19:25:18+03:00

Изменить размер текста: A A

Комитет по контролю за имуществом (ККИ) Петербурга отчитался по очередным рейдам на незаконно занятые городские территории. Под конец февраля пришлось выселить сразу 4 торговые точки.

Одной из них оказалась театральная студия для детей и подростков на улице Пушкинской в доме №20, литера А. Это здание-памятник «Дом барона фон Таубе с флигелями». Горе-арендатор помещения площадью 240 «квадратов» устроил масштабную перепланировку вне закона – сделал повсюду проходы в капитальных стенах, а также демонтировал и возводил перегородки.

Театральная студия "отметилась" перепланировкой со множеством нарушений. Фото: gov.spb.ru

- Вдобавок еще в ноябре прошлого года сотрудники ККИ обследовали студию. Оказалось, что договор на аренду истек. Добровольно помещение к февралю 2020 года не освободили, поэтому выселением занялись силой, - отметили в пресс-службе ККИ Петербурга.

По такой же причине принудительно на выход отправились салон красоты на аллее Поликарпова, парикмахерская на Индустриальном проспекте и магазинчик на Литейном проспекте. Всем нарушителям грозят штрафы.

ИСТОЧНИК KP.RU