2020-02-25T19:25:18+03:00
Общество

Детскую театральную студию со множеством нарушений выселили в Петербурге

Горе-арендатор студии сделал перепланировки в здании-памятнике
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге вновь выселили незаконно занятые объекты. Фото: gov.spb.ruВ Петербурге вновь выселили незаконно занятые объекты. Фото: gov.spb.ru
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Комитет по контролю за имуществом (ККИ) Петербурга отчитался по очередным рейдам на незаконно занятые городские территории. Под конец февраля пришлось выселить сразу 4 торговые точки.

Одной из них оказалась театральная студия для детей и подростков на улице Пушкинской в доме №20, литера А. Это здание-памятник «Дом барона фон Таубе с флигелями». Горе-арендатор помещения площадью 240 «квадратов» устроил масштабную перепланировку вне закона – сделал повсюду проходы в капитальных стенах, а также демонтировал и возводил перегородки.

Театральная студия "отметилась" перепланировкой со множеством нарушений. Фото: gov.spb.ru

Театральная студия "отметилась" перепланировкой со множеством нарушений. Фото: gov.spb.ru

- Вдобавок еще в ноябре прошлого года сотрудники ККИ обследовали студию. Оказалось, что договор на аренду истек. Добровольно помещение к февралю 2020 года не освободили, поэтому выселением занялись силой, - отметили в пресс-службе ККИ Петербурга.

По такой же причине принудительно на выход отправились салон красоты на аллее Поликарпова, парикмахерская на Индустриальном проспекте и магазинчик на Литейном проспекте. Всем нарушителям грозят штрафы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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