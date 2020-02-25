2020-02-25T19:45:41+03:00
Общество

В Ленобласти нашли обломки штурмовика Ил-2

Поисковикам удалось установить личность пилота, его судьбу выясняют
Петр КИБЕР
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В Кировском районе Ленобласти нашли место падения Ил-2. Фото: vk.com/poiskovikispbВ Кировском районе Ленобласти нашли место падения Ил-2. Фото: vk.com/poiskovikispb
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В 2020 году по всей России будет отмечаться 75 лет победы в Великой Отечественной войне. Но несмотря на три четверти века, прошедшие с окончания боев, земля хранит еще множество примет того страшного времени. Так, в День защитника Отечества, в Ленинградской области поисковикам удалось найти обломки штурмовика Ил-2 и даже установить имя летчика.

- Место падения находилось в небольшом лесном массиве, недалеко от железнодорожной станции «Грибное» Кировского района и было окружено садоводческими участками, - сообщает паблик «Поисковики Санкт-Петербурга».

Члены отряда «Крылья Родины» при поддержке Вологодского отделения Российского военно-исторического общества обследовали местность и по отсутствию воронки предположили, что одноместная машина не упала, а вынужденно села на занятой противником территории.

Поисковики нашли части двигателя. Однако останков пилота не обнаружилось. По номеру мотора удалось установить его имя, однако судьба летчика пока неизвестна. В архивах говорится, что 12 января 1943 года Ил-2, управляемый младшим лейтенантом Сергеем Паниным из 703-го штурмового авиаполка, в районе Синявино был подбит из зениток и не вернулся с боевого задания.

Поисковикам удалось установить имя летчика, но не его судьбу. Фото: vk.com/poiskovikispb

Поисковикам удалось установить имя летчика, но не его судьбу. Фото: vk.com/poiskovikispb

ИСТОЧНИК KP.RU

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