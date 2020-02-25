2020-02-25T19:44:29+03:00
Общество

В Смольном договорились, в чем Петербург и Индия будут помогать друг другу

Между Северной столицей России и городами Дели и Мумбаи могут открыть прямое авиасообщение
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Поделиться:
Между Петербургом и городами Дели и Мумбаи могут открыть прямое авиасообщение. Фото: gov.spb.ruМежду Петербургом и городами Дели и Мумбаи могут открыть прямое авиасообщение. Фото: gov.spb.ru
Изменить размер текста:

В Смольном губернатор Петербурга Александр Беглов встретился с чрезвычайным и полномочным послом Индии в России Венкатешем Ваармой. В ходе разговора обе стороны наметили список областей взаимовыгодного сотрудничества.

К примеру, «Водоканал» готов оказать помощь в строительстве очистных сооружений в Мумбаи и поделиться своим опытом. Индия же пообещала увеличить поток туристов в Северную столицу. По мнению властей Петербурга, этому поспособствует открытие прямого авиасообщения между Петербургом и городами Дели и Мумбаи. К слову, в 2019 году Петербург посетили 14 тысяч индийских туристов.

- Индия входит в число 15 главных торговых партнеров города. Целый ряд компаний имеют там свои предприятия и представительства. А Петербург, в свою очередь, занимает очень важное место в отношениях России и Индии не только с исторической точки зрения, но также с экономической и политической, - приводят слова дипломатов с деловой встречи в пресс-службе Смольного.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Школьный автобус с мертвым водителем нашли в Ленобласти
50 пьяных «защитников отечества» за рулем выявили в Петербурге в минувшие выходные
В Смольном договорились, в чем Петербург и Индия будут помогать друг другу
В Ленобласти нашли обломки штурмовика Ил-2
Детскую театральную студию со множеством нарушений выселили в Петербурге
«Богохульное» кафе возмутило православных активистов
В Купчино «Лада» вылетела на тротуар и снесла пешеходов
20-летняя девушка из Всеволожска ушла на работу и вышла замуж, пока ее пять дней искала мама
Из-за аварии на электросетях центр Петербурга погружался во тьму
Изнасиловавший жену на глазах детей петербуржец, полгода издевался над малолетним сыном
Входы на «Новокрестовскую» и«Беговую» будут закрывать из-за ремонта облицовки
Куклы, созданные художницей, погибшей при теракте в метро Петербурга, нашлись
Кабаны свили гнезда под Петербургом
Женский «Зенит» устроил фотосессию на Дворцовой площади
Единая карта петербуржца добавит новые мобильные и платежные сервисы
Пьяный петербуржец бросил бутылку и разбил стекло в отделении полиции
Карманник, укравший «Айфон» у человека-паука, попал в ДТП с «Чижиком» по дороге в суд
Около 440 тысяч жителей Ленобласти ежедневно ездят на работу в Петербург
На ЗСД грузовик кузовом снес опору с указателями
Канатоходец прошел по стропе над каналом Грибоедова