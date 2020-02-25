В Смольном договорились, в чем Петербург и Индия будут помогать друг другу

25 Февр. 2020 2020-02-25T19:44:29+03:00

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В Смольном губернатор Петербурга Александр Беглов встретился с чрезвычайным и полномочным послом Индии в России Венкатешем Ваармой. В ходе разговора обе стороны наметили список областей взаимовыгодного сотрудничества.

К примеру, «Водоканал» готов оказать помощь в строительстве очистных сооружений в Мумбаи и поделиться своим опытом. Индия же пообещала увеличить поток туристов в Северную столицу. По мнению властей Петербурга, этому поспособствует открытие прямого авиасообщения между Петербургом и городами Дели и Мумбаи. К слову, в 2019 году Петербург посетили 14 тысяч индийских туристов.

- Индия входит в число 15 главных торговых партнеров города. Целый ряд компаний имеют там свои предприятия и представительства. А Петербург, в свою очередь, занимает очень важное место в отношениях России и Индии не только с исторической точки зрения, но также с экономической и политической, - приводят слова дипломатов с деловой встречи в пресс-службе Смольного.

ИСТОЧНИК KP.RU